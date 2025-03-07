أبو زيد يُحذّر من تمدد الخطر إلى لبنان!

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"التوترات الأمنية المتصاعدة في سوريا بين مجموعات مسلحة في أكثر من منطقة وخصوصاً في اللاذقية تدعونا إلى الحذر من خطر تمددها على المنطقة وبالأخص على لبنان.لذا يتوجب على الدولة اللبنانية التنبه وتعزيز الحماية على الحدود بواسطة الجيش واتخاذ إجراءات استباقية لمنع انتقال الفوضى إلى الأراضي اللبنانية ومنع تدفق نازحين جدد ضماناً لاستقرار البلد".