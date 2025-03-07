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لبنان

أبو زيد يُحذّر من تمدد الخطر إلى لبنان!

Lebanon 24
07-03-2025 | 11:28
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كتب النائب السابق أمل أبو زيد، اليوم الجمعة، عبر حسابه على منصة "اكس":

"التوترات الأمنية المتصاعدة في سوريا بين مجموعات مسلحة في أكثر من منطقة وخصوصاً في اللاذقية  تدعونا إلى الحذر من خطر تمددها على المنطقة وبالأخص على لبنان.
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لذا يتوجب على الدولة اللبنانية التنبه وتعزيز الحماية على الحدود بواسطة الجيش واتخاذ إجراءات استباقية لمنع انتقال الفوضى إلى الأراضي اللبنانية ومنع تدفق نازحين جدد ضماناً لاستقرار البلد".
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