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لبنان
تهريب مخدرات عبر المطار.. "قوى الأمن" تكشف التفاصيل
Lebanon 24
07-03-2025
|
11:35
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صـدر عـن المديريّة العـامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، البـلاغ التّالـي:
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ليل تاريخ 7-3-2025، تمكّن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة، من إحباط عملية تهريب حوالي 6 كلغ من حبوب الكبتاغون مخبّأة داخل أوراق الومنيوم على شكل حبوب شوكولا في علبتين بلاستيكيّتين مغلّفتين كهدايا، وموضبة داخل حقيبتي سفر، إحداها عن طريق الشحن الجوي والأخرى حقيبة يد عائدتين لمسافرَين الى احدى الدول العربية، وهما:
ن. ش. (مواليد عام 1995، سوري)
– م. غ. (مواليد 1998، سوري).
وجرى توقيف الشخصين المذكورين وإيداعهما مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، للتّوسّع بالتّحقيق معهما، عملاً بإشارة القضاء المختصّ.
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