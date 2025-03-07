شحادة بحث مع وفد البنك الدولي في دعم التحول الرقمي في لبنان

استقبل وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، في مكتبه، في الوزارة، وفداً من البنك الدولي، ضم مديرة التنمية الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيلفيا سولف، وأخصائي أول في التنمية الرقمية كريستوفر توليس، وأخصائي أول في التنمية الرقمية عبدالله جبور.

Advertisement



وتناول البحث نتائج زيارة الوفد للبنان واجتماعاته وأولويات الحكومة وأهميّة التحوّل الرقمي فيها.



وتطرق شحادة ووفد البنك الدولي إلى "سبل التنسيق بين الوزارات المعنية في مجال تنفيذ المشاريع الرقمية الذكية، إضافة إلى ضمان استمرارية التحول الرقمي في مختلف القطاعات".



كذلك، تم البحث في "المساعدة التقنية التي يمكن أن يقدمها البنك الدولي في دعم المشاريع الرقمية الذكية".



واتفق الجانبان على "ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي، بما يساهم في تحقيق التحول الرقمي الفعال، الذي يعتبر من الأولويات القصوى لكل من الحكومة والمواطنين في لبنان".