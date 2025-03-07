بالفيديو.. شاهدوا البوابات الرقمية داخل مطار بيروت

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يُظهر البوابات الإلكترونية التي تم وضعها داخل مطار رفيق الحريري الدوليّ.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أعلن اليوم الجمعة أنه سيضعُ كل إمكانياته لاستقدام التكنولوجيا المطلوبة لتطوير المطار.

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وأشار رسامني إلى أنّ "أي خرق أمني يعيدنا إلى الوراء"، وقال: "كل شروط الدول الغربية والعربية تتركز على الإصلاح، وأولويتنا هي أمن المطار والمرافئ ومعبر المصنع".

كذلك، لفت إلى أنّ "الشفافية هي الأساس والاصلاحات هي الخطوة الأهم، والدولة عادت بقوة وممنوع الخطأ".

يُذكَر أنّ مشروع البوابات الرقمية تم إطلاقه بالتعاون والشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة lOM وبدعم من الشرطة الفيدرالية الألمانية، وحضور سفير الدنمارك كريستوفر في فيك، والقائم بأعمال السفارة الألمانية كاثرينا لاك، ورئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماثيو لوتشيانو.