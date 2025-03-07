Advertisement

لبنان

بالفيديو.. شاهدوا البوابات الرقمية داخل مطار بيروت

Lebanon 24
07-03-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1330431-638769712331760825.jpg
Doc-P-1330431-638769712331760825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يُظهر البوابات الإلكترونية التي تم وضعها داخل مطار رفيق الحريري الدوليّ.
 
 
وكان وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أعلن اليوم الجمعة أنه سيضعُ كل إمكانياته لاستقدام التكنولوجيا المطلوبة لتطوير المطار.
Advertisement
 
 
وأشار رسامني إلى أنّ "أي خرق أمني يعيدنا إلى الوراء"، وقال: "كل شروط الدول الغربية والعربية تتركز على الإصلاح، وأولويتنا هي أمن المطار والمرافئ ومعبر المصنع".
 
 
كذلك، لفت إلى أنّ "الشفافية هي الأساس والاصلاحات هي الخطوة الأهم، والدولة عادت بقوة وممنوع الخطأ".
 
يُذكَر أنّ مشروع البوابات الرقمية تم إطلاقه بالتعاون والشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة lOM وبدعم من الشرطة الفيدرالية الألمانية، وحضور سفير الدنمارك كريستوفر في فيك، والقائم بأعمال السفارة الألمانية كاثرينا لاك، ورئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماثيو لوتشيانو.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-03-07
16:37 | 2025-03-07
16:34 | 2025-03-07
16:17 | 2025-03-07
16:10 | 2025-03-07
15:41 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24