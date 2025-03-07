بعد اعتقال إبراهيم الحويجي.. نائب اشتراكي: عدالة التاريخ تأخذ مجراها

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "عدالة التاريخ تأخذ مجراها"، وقال: "يجب اعتقال ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم بحق السوريين واللبنانيين".



وخلال لقاء موسع عقده في مركز "كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي" في راشيا مع فرع الحزب التقدمي الاشتراكي والهيئات الرافدة والشبابية في ضهر الأحمر، في إطار التحضيرات لإحياء مناسبة ذكرى 16 آذار والتحضير لأوسع مشاركة حزبية وشعبية من البلدة والمنطقة، رأى أبو فاعور أن "اعتقال المجرم إبراهيم الحويجي بالأمس أعطى معنى إضافيا لاحتفال السادس عشر من آذار. كما أعطى مزيدا من العدالة والإنصاف لكمال جنبلاط"، وقال: "إن ضهر الأحمر، كما كل وادي التيم، ستكون على عهدها مع كمال ووليد وتيمور جنبلاط في إحياء ذكرى استشهاد كمال جنبلاط في المختارة".

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