في مكتبه.. سلسلة لقاءات عقدها وزير الداخلية

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وعرض مع النائب وضاح الصادق، بحضور رئيس المجلس البلدي لبيروت عبدالله درويش، أوضاع العاصمة على الصعد كافة.واطلع الحجار من رئيس هيئة الشراء العام جان العلية على عمل الهيئة وبرامجها.واستقبل رئيس مجلس أمناء دار العجزة الإسلامية أسامة شقير، مع وفد اطلعه على نشاطات الدار وأعمالها لخدمة كبار السن.