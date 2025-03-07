Advertisement

لبنان

في مكتبه.. سلسلة لقاءات عقدها وزير الداخلية

Lebanon 24
07-03-2025 | 12:37
A-
A+
Doc-P-1330455-638769740359380992.png
Doc-P-1330455-638769740359380992.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، سفير الهند محمد نور رحمان شيخ في زيارة تهنئة، تم خلالها عرض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعرض مع النائب وضاح الصادق، بحضور رئيس المجلس البلدي لبيروت عبدالله درويش، أوضاع العاصمة على الصعد كافة.
Advertisement

واطلع الحجار من رئيس هيئة الشراء العام جان العلية على عمل الهيئة وبرامجها.

واستقبل رئيس مجلس أمناء دار العجزة الإسلامية أسامة شقير، مع وفد اطلعه على نشاطات الدار وأعمالها لخدمة كبار السن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-03-07
16:37 | 2025-03-07
16:34 | 2025-03-07
16:17 | 2025-03-07
16:10 | 2025-03-07
15:41 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24