Advertisement

لبنان

بعد الضجة.. خبر يكشف حقيقة العثور على مقبرة جماعية في الكرنتينا!

Lebanon 24
07-03-2025 | 13:55
A-
A+
Doc-P-1330467-638769781454276379.jpg
Doc-P-1330467-638769781454276379.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الجمعة، أنّه لا صحة للأخبار المتناقلة عن العثور على مقبرة جماعية في منطقة الكرنتينا بالقرب من جامع الخضر أثناء حفر الجرافات لبناءٍ قديم.
 
Advertisement
وأوضحت الوكالة أن المعنيين في محافظة بيروت أكدوا إرسال مندوبي المحافظة ومصلحة الآثار وقوى الأمن الداخلي، وتبيّن بعد الكشف خلو المكان من أي أثر لجماجم أو هياكل عظميّة.
 
من ناحيتها، أعلنت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً" في بيان، أن "وفداً منها عاين، بعد ظهر اليوم، موقع أعمال الحفر في منطقة الكرنتينا في بيروت، بعد التداول في الإعلام افتراضية وجود رفات بشرية تعود الى الحرب الأهلية".
 
وأوضحت أنه "لم يتبين لأعضاء الهيئة الذين زاروا الموقع وجود رفات ظاهرة بالعين المجردة"، مشيرة إلى أنها "ستتابع الأمر مع السلطات القضائية والأمنية، إضافة إلى مديرية الآثار واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل القيام بالإجراءات الفنية العلمية للتأكد من وجود أي رفات بشرية. وتألف الوفد من رئيس الهيئة بالإنابة الدكتور زياد عاشور، إضافة الى العضوين وداد حلواني وكارمن أبو جودة".
 
وأشارت إلى أن "النيابة العامة التنفيذية في بيروت طلبت وقف أعمال الحفر وتطويق الموقع بالشرائط، تمهيدا لاستكمال التدقيق من قبل الجهات المعنية باشراف الهيئة الوطنية وبناء على صلاحياتها استنادا للقانون 105\2018".
 
وتمنت "الهيئة الوطنية" من وسائل الاعلام والمواطنين "عدم التداول بأخبار غير دقيقة حول العثور على مقابر أو رفات بشرية من دون العودة اليها، مراعاة لمشاعر أهالي المفقودين والمخفيين قسراً".
 
وأكدت "متابعتها الملف مع مطالبتها السلطات المختصة، بالتنسيق معها في حالات تتعلق بولايتها الانسانية في الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-03-07
16:37 | 2025-03-07
16:34 | 2025-03-07
16:17 | 2025-03-07
16:10 | 2025-03-07
15:41 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24