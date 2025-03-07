مقدمات نشرات الاخبار المسائية

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لقاء جمع رئيسي الجمهورية و مجلس النواب جوزاف عون ونبيه بري الذي إطلع من عون على محادثاته في الرياض مع ولي العهد السعودي وعلى أجواء القمة العربية غير العادية في القاهرة بالإضافة لأوضاع الجنوب.وخلال اللقاء هنأ الرئيس بري رئيس الجمهورية على مضمون كلمته في القاهرة ووصفها بالرائعة.هذا وضرب الرئيس عون موعدا جديدا لزيارة ثانية إلى السعودية بعد عيد الفطر يشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين وهو ما سيعطي دفعا إضافيا للبنان بحسب رئيس الجمهوريةأما على صعيد العمل الحكومي لم يخرج مجلس الوزراء في جلسته الخميس بأي تعيين فيما ستتخذ الجلسات المقبلة وفق المعطيات وتيرة سريعة للتعجيل في إنجاز الإصلاحات الموعودة وهو ما سيترافق مع تكثيف العمل الرسمي والديبلوماسي على مختلف المستويات لمواجهة التصعيد الإسرائيلي والانتهاك المتواصل للقرار 1701.وفي تصعيد نوعي للخروق الإسرائيلية دخلت مجموعة من المستوطنين إلى قبر العباد الواقع ضمن الأراضي اللبنانية في أطراف حولا صباح اليوم ضمن زيارة دينية نظمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الموقع الذي يدعي الصهاينة أنه تابع للحاخام آشي.وفي سورية يوم دموي شهده ريف اللاذقية بعدما ارتكبت مجموعة ترتدي الزي العسكري والامن العام مجازر مروعة بحق المدنيين ما ينذر بجر البلاد الى اقتتال بعناوين طائفية.تأتي هذه التطورات بعد اشتباكات عنيفة بين عناصر الامن العام التابعين للادارة الجديدة ومجموعات مسلحة في مدن وارياف الساحل السوري أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.ولضبط الأمن على حد قولها أصدرت الإدارة السورية الجديدة قرارا بحظر التجول في طرطوس وجبلة وحمص.على خط غزة تتأرجح مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين التهديدات والمفاوضات في ضوء استمرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو عرقلة البدء بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار.وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة عرضت على حماس إطلاق سراح عدد من الاسرى الأحياء بينهم الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر مقابل تمديد وقف إطلاق النار شهرين واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع وهو ما لم ترد عليه حماس بعد.توازيا اعلنت الخارجية الأمريكية أن الخطة المصرية بشأن قطاع غزة التي تبنتها القمة العربية "لا تلبي تطلعات ترامب" و "ليست على قدر التوقعات" في وقت كشفت فيه صحيفة معاريف ان الإدارة الأمريكية شكلت فريقا متخصصا للترويج لخطة ترامب تهجير اهالي قطاع غزة وهو على تواصل مباشر مع مديرية الهجرة في غزة التي تعمل وزارة الحرب الإسرائيلية حاليا على إنشائها.===========التكلفة الاقتصادية للحرب في لبنان تقدر بأربعة عشر مليار دولار تقريبا ، فيما تكلفة اعادة الاعمار تقدر بحوالى احد عشر مليار دولار. انها الخلاصة الابرز لتقرير صادر عن البنك الدولي. الرقمان الكبيران يشيران الى حجم المشكلة التي يعانيها لبنان جراء الحربين العبثيتين القاتلتين اللتين خيضتا رغما عن دولته ومعظم شعبه.والمؤسف اكثر ان حربي الاسناد واولي البأس، كما يسميهما حزب الله، ادتا اضافة الى الخسائر الاقتصادية الى استباحة اسرائيلية كاملة للارض اللبنانية.وآخر تجلياتها اليوم ما حصل عبر دخول مجموعة من يهود الحريديم الى قبر العباد الواقع ضمن الاراضي اللبنانية، اضافة الى اطلاق القوات الاسرائيلية النار على عدد من شباب بلدة كفركلا الحدودية.في سوريا، الوضع بدأ يستتب من جديد في الساحل السوري لادارة العملية العسكرية. اذ نقلت وزارة الدفاع السورية انه تم فرض السيطرة الكاملة على مدينتي طرطوس واللاذقية. والواضح ان بقايا القيادات العسكرية والامنية التابعة لنظام بشار الاسد حاولت القيام بانقلاب مضاد في المنطقة التي يفترض انها منطقة نفوذ لآل الاسد، لكن الانقلاب المضاد فشل عسكريا، كما ثبت ان لا غطاء عربيا ولا دوليا لفلول الرئيس المخلوع .البداية من التعيينات بين عون وبري. ال ام تي في تكشف كل التفاصيل.===========من العدوانية العسكرية على لبنان الى تلك التلمودية، يواصل الصهاينة انتهاك السيادة اللبنانية والعبث باستقراره والتطاول على ارضه..ومع وابل التجريف والقصف والغارات والقنص الذي ادى اليوم الى وقوع ثلاثة جرحى بينهم عامل سوري بحال حرجة في كفركلا، احرج المحتل الجميع بعدوانية هي الأخطر على الأراضي اللبنانية عبر تنظيم الجيش الصهيوني زيارة لمئات المستوطنين الى الأراضي اللبنانية، لاداء طقوس تلمودية عند موقع ديني مزعوم في منطقة العباد ببلدة حولا.. فيما حول الدولة وقوتها عند الشكوى للجنة الخماسية واليونيفل واعلانها التمسك بتطبيق القرارات الدولية.الجيش اللبناني اعلن في بيان ان ادخال العدو مستوطنين الى موقع ديني مزعوم في بلدة حولا يمثل انتهاكا سافرا للسيادة الوطنية اللبنانية وتماديا في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.والنار الصهيونية الجديدة هي سابقة على الأراضي اللبنانية، ومؤشر خطير لتمادي النوايا الخبيثة للكيان المطلق اليدين بقرار اميركي على طول المنطقة وعرضها..الانتهاكات الصهيونية ضد الأراضي والمواطنين اللبنانيين عرضها الرئيسان جوزاف عون ونبيه بري في قصر بعبدا، ولم تغب عن اللقاء اجواء القمة العربية وزيارة الرئيس عون الى الرياض، كما حضرت التعيينات التي هي مدخل لانتظام عمل المؤسسات..في سوريا تمدد الخوف الحاضر في نفوس السوريين على بلدهم، وزادته النيران التي اضرمت في غير مكان لا سيما عند منطقة الساحل. وفيما وصف وزير خارجية الشرع ما يجري بالفوضى والحرب الخفية، وصفه اهل الساحل بمقاومة الجماعات المسلحة التي تستبيح قراهم وعائلاتهم..=========اذا لم يبدأ الاصلاح بالموازنة، فمن اين يبدأ؟هل بتشكيلة حكومية حزبية مقنعة؟هل بالتطبيق المجتزأ للدستور وتفسير المادة 95 بما يفرغها من المعنى؟هل بتجاهل التدقيق الجنائي والاكتفاء بكلام عام حول اموال المودعين؟هل بفيضان الطرق عند هطول اقل من اعتيادي للأمطار في الشتاء؟هل بتخبط وزير العدل بين تعميم موزع ثم ملغى؟هل بالتفرج على انقضاء مهلتين للانسحاب الاسرائيلي بلا انسحاب، واستمرار الخروقاتاليومية للسيادة، وآخرها اليوم دخول المستوطنين، بلا رد فعل عملي؟هل بتجاهل التطورات السورية وتداعياتها المحتملة على لبنان؟هل بتكرار الوعود الفضفاضة التي يدرك الجميع انها غير قابلة للتطبيق؟كلنا نريد للمرحلة السياسية الجديدة في لبنان ان تنجح، لأن نجاحها نجاح لكل اللبنانيين وخلاص لكل الوطن، خصوصا ان الظرف الخارجي اليوم بات اكثر ملائمة من اي يوم مضى.لكن اقرار الموازنة بمرسوم امس قرع جرس انذار.‏فالموازنة اهم عمل للحكومة تترجم به رؤيتها. فكيف يكون الانقاذ والاصلاح بموازنة حكومة مستقيلة منذ ثلاث سنوات؟ ولمصلحة من الاطاحة بعشرة اشهر من اصلاح ممكن في زمن حكومة عمرها اربعة عشر شهرا؟“صندوق النقد يصل الاسبوع المقبل، فأين الاصلاحات والبيان الوزاري والوعود بالإنقاذ؟ الطعن ضروري لادخال تعديلات كبيرة على الموازنة في مجلس النواب”، اعلن رئيس التيار الوطني الحر اليوم.==============الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفاجئ العالم بإعلانه أنه يريد التفاوض على إتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية مع إيران، وأنه أرسل خطابا لإيران يوم الأربعاء عبر فيه عن أمله في ذلك.ردة الفعل الأولى جاءت من بعثة إيران في الأمم المتحدة التي قالت إنها لم تتلق أي رسالة من ترامب بشأن البرنامج النووي.كلام ترامب ورد إيران من شأنه أن يفتح مرحلة جديدة في المنطقة ككل ولا يقتصر على إيران فقط.التطور الأبرز في المنطقة، ما جرى ويجري في سوريا وتحديدا الساحل السوري، منذ ثمان وأربعين ساعة، تتعدد الروايات وتختلط بين ما تنقله البيانات وبين ما تنشره مواقع التواصل الأجتماعي، لكن ما هو مؤكد أنه كانت هناك محاولات من مجموعات من النظام السابق للسيطرة على مواقع على الساحل السوري.لكن هجمات مضادة من قوات النظام الجديد أحبطت المحاولة، وتحدث معلومات وأظهرت صور أن هناك انتهاكات حصلت، وأقرت وكالة سانا بذلك فكتبت نقلا عن مصدر أمني: "بعد قيام فلول النظام البائد بإغتيال العديد من عناصر الشرطة والأمن ، توجهت حشود شعبية كبيرة غير منظمة للساحل مما أدى لبعض الانتهاكات الفردية". وأضاف المصدر للوكالة "نعمل على إيقاف هذه التجاوزات التي لا تمثل عموم الشعب السوري".التعليقات الدولية على ما حدث تفاوتت: الخارجية الروسية دعت القادة السوريين القادرين على التأثير على تطور الوضع ميدانيا الى بذل أقصى جهودهم من أجل وضع حد لسفك الدماء في أسرع وقت ممكن"، مؤكدة استعداد بلادها "لتنسيق الجهود بشكل وثيق مع الشركاء الأجانب لتهدئة الوضع".السعودية وقطر والأردن أيدوا النظام السوري الجديد، كما أصدرت الخارجية التركية بيانا أيدت فيه النظام.إيران ، بلسان وزير الخارجية عباس عراقجي قال لوكالة فرانس برس الجمعة إن إيران "ليست في عجلة من أمرها" لإقامة علاقات مع السلطة الجديدة في سوريا.=============بين أفول نظام وفلول حاشيته وارتكابات جماعات إسلامية متشددة تنضوي تحت عباءة هيئة تحرير الشام كادت سوريا تنزلق إلى حرب أهلية جمرها تحت رماد القتل على الهوية والتنكيل بحاملي الهوية الواحدة .تحول الساحل السوري إلى حرب شوارع حيث النظام الجديد يطارد فلول النظام القديم و اعتقل الضباط الكبار من بينهم ابراهيم حويجة ولي أمر طلقات غدر أودت بالمعلم كمال جنبلاط الذي تصادف ذكرى اغتياله بعد ايام .ومع الاعتقالات تمدد الليل الساخن الى اللاذقية وريفها وطرطوس وجبلة وجرى فرض حظر التجوال، فيما أعلنت وزارة الدفاع السورية السيطرة الكاملة على مناطق التوتر ودعت المواطنين للعودة إلى مناطقهم مضيفة أن من يراهن على الفوضى لم يدرك بعد أن عهد الاستبداد انتهى وأن البعث دفن إلى غير رجعة.وعلى الأمن السوري المضطرب ثمة أسئلة تطرح نفسها : هل هي "أهلية بمحلية"؟ أم حروب الآخرين على أرض سوريا ؟ أو هو صراع أكبر من الدولة ؟ وخصوصا مع تقاسم النفوذ الإقليمي والدولي جهات سوريا الأربع حيث الشمال في يد قسد المدعومة أميركيا والجنوب تفكك إلى محميات عزل فيها الدروز أنفسهم في السويداء وأمسك أحمد العودة بمناطق أخرى بالوكالة عن روسيا فيما احتلت إسرائيل الأجزاء المتبقية من الجنوب في القنيطرة وريف درعا وصولا إلى قمة جبل الشيخ وباتت على بعد كيلومترات من العاصمة دمشق أما تركيا فتولت دعم أحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية ومن هذه الفسيفساء يمكن قراءة الطالع السوري ومعه الطالع اللبناني مع استنفار عشائر وادي خالد شمال لبنان بكامل السلاح والعتاد نصرة لأحمد الشرع.ومن الشمال إلى الجنوب حيث يمعن الاحتلال في اعتداءاته اليومية وهو استجلب نحو ثمانمئة مستوطن متطرف إلى قبر العباد في أطراف بلدة حولا ضمن زيارة دينية مزعومة إلى الموقع الذي يدعي الإسرائيليون أنه تابع للحاخام آشي قيادة الجيش اللبناني وصفت دخول المستوطنين بانه وجه من وجوه تمادي العدو بخرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.لكن إسرائيل لن يردعها بيان بل أمر يوم بالتصدي واستنفار الجيش واللجنة الخماسية واليونفيل بوجه الاعتداءات الإسرائيلية ومعاملتها بالمثل. وكما في الأمن ومسؤولية الدولة في الدفاع عن سيادتها وأرضها وشعبها وحصر السلاح بيدها وفق الطائف كذلك في السياسة حيث أعاد الثنائي عون-سلام الاعتبار لروحية الاتفاق وجعلاه كتاب دستور المرحلة والحكم في المال والسلاح.ومن هذا الانسجام أعلن رئيس الجمهورية أن مرجعية القرار تمتلكها الحكومة اللبنانية فقط وهذا ينطبق على ملف التعييناتولاقاه رئيس الحكومة في اعتماد آلية شفافة في هذا الملف لذلك فإن زيارة الرئيس نبيه بري لقصر بعبدا كانت للتهنئة بسلامة العودة بعد زيارتي السعودية والقاهرة ولم تدخل عمق التعيينات أما الإعمار فبيد الله والثنائي عون-سلام.