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لبنان

بتهم خطيرة جدًا.. الجيش يوقف فلسطينيًا

Lebanon 24
07-03-2025 | 14:24
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتوقيف شخص لمشاركته في إشكال تخلله إطلاق نار ومقتل شخصَين في منطقة صبرا بتاريخ 3 / 3 /2025، وضمن إطار المتابعة الأمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مخيم برج البراجنة - الضاحية الجنوبية الفلسطيني (ر.ج.ش) لمشاركته في الإشكال وإطلاقه النار بشكل مباشر على عدة أشخاص بواسطة سلاح حربي، إضافة إلى تعاطيه المخدرات وحبوب الكبتاغون.
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بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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