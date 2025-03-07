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لبنان

سلة "وصل".. فوز مثير للحكمة بيروت على الدفاع الجوي العراقي

Lebanon 24
07-03-2025 | 15:14
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حقق الحكمة بيروت فوزا أول على فريق الدفاع الجوي العراقي بفارق ثلاث نقاط 91 - 88، في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم في محمع نهاد نوفل بزوق مكايل، ضمن دوري ابطال غرب آسيا لكرة السلة "وصل"، الذي ينظمه الانحاد الآسيوي لكرة السلة بإشراف الاتحاد الدولي "فيبا"، وتقام مبارياته بطريقة التجمع لمجموعتين للنسخة الحالية.
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وتشهد القاعة قمة لبنانية مساء غد بين الحكمة بيروت والرياضي بيروت بطل لبنان.

لبنان

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