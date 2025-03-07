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لبنان

بالفيديو.. "طوابير" أمام محطات المحروقات بعد "غارات الجنوب"!

Lebanon 24
07-03-2025 | 16:10
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رصد مواطنون، مساء اليوم الجمعة، ازدحاماً عند محطات المحروقات في مدينة صور، مساء الجمعة، وذلك إثر الغارات الإسرائيلية التي طالت جنوب لبنان.
 
 
وتهافت المواطنون إلى المحطات لتعبئة سياراتهم بالمحروقات خشية من توسّع القصف الذي طال عدداً من المناطق الجنوبية، فيما وصل عدد الغارات إلى 26.
 
 
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن شنّ غارات عنيفة على مواقع عسكريّة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.
 
وزعم جيش العدو أنه جرى تحديد أسلحة وقاذفات صواريخ تابعة للحزب، وقد تم قصفها بواسطة سلاح الجو.
 
وقال الجيش الإسرائيلي إنَّ "الأسلحة وقاذفات الصواريخ الموجودة في المواقع العسكرية شكلت تهديداً لإسرائيل وانتهاكاً صارخاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وأضاف: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد لإسرائيل وسيمنع أي محاولة من جانب حزب الله لإعادة تأسيس نفسه وإعادة بناء نفسه".
 
 
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