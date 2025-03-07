توتر في الميناء - طرابلس.. إشتباك مسلح وسقوط قتلى وجرحى

شهدت مدينة الميناء - طرابلس، مساء اليوم الجمعة، اشتباكاً مُسلحاً أسفر عن سقوط قتيلين وعددٍ من الجرحى.
وقالت مصادر ميدانية لـ"لبنان24" إنَّ أسلحة رشاشة استخدمت خلال الإشتباكات التي دارت في محيط مستديرة ساحة الشراع، وقد سُمعت أصوات الرصاص الكثيف في أرجاء المنطقة.
وأوضحت المعلومات أن القتلى هم "ف.م." و " ع.ج."، بينما الجرحى هم "ع.م." و "ب.ر."، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى النيني والمستشفى الإسلامي في طرابلس.
إلى ذلك، أوقفت القوى الأمنية عدداً من الأشخاص على خلفية الحادثة، والتحقيق جارٍ معهم لكشف ملابسات الإشكال الذي اندلع نتيجة خلاف مرتبط بمولدات الكهرباء.