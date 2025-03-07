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لبنان

بعد احتراق شقتها.. وفاة سيدة اختناقًا في صور

Lebanon 24
07-03-2025 | 16:34
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توفيت راجحة محمد حويلا، شقيقة الصحافي حيدر حويلا، اختناقًا جراء احتراق شقتها في مدينة صور.

وقد نُقلت جثتها إلى أحد مستشفيات صور.

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راجحة محمد حويلا

حيدر حويلا

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