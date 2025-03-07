إلزام لبنان بمهلة زمنية لتسليم السلاح غير الشرعي

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نقلت""نداء الوطن" عن أوساط دبلوماسية قولها " ان على لبنان وضع مهلة زمنية كما فعل اتفاق الطائف لتسليم السلاح غير الشرعي"، في إشارة إلى سلاح "حزب الله". وقالت هذه الأوساط إن الرياض أبلغت رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة، "أن لا شيء اسمه إعادة إعمار من دون دولة"، ولفتت إلى "أن المجتمع الدولي حاسم بأن الأموال تأتي إلى الدولة فقط".وكشفت أوساط قريبة جداً من رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لـ"نداء الوطن" عن خطاب عالي السقف سيطلقه باسيل في احتفال ذكرى 14 آذار، مُعلناً خارطة سياسية جديدة تبدأ بالتموضع السياسي وتؤكد على حماية لبنان من الأخطار الوجودية، انتقالاً إلى عدم المهادنة مع "الثنائي الشيعي" وتحميله مسؤولية ضرب عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.