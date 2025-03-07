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لبنان

من أصل لبناني.. ترامب يُعين مايكل عيسى سفيرا أميركيا جديدا في بيروت

Lebanon 24
07-03-2025 | 23:12
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اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، مايكل عيسى ليكون سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان.

وقال ترامب على موقع "تروث سوشيال": "مايكل رجل أعمال بارز وخبير مالي وزعيم يتمتع بمسيرة مهنية رائعة في مجال الخدمات المصرفية وريادة الأعمال والتجارة الدولية".
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ومايكل عيسى من أصول لبنانية، وهو رجل أعمال وخبير مالي، ولم يسبق له أن عمل بالسياسة أو عين سفيرا.

يُذكر أن صهر ترامب زوج ابنته الثانية تيفاني، هو اللبناني مايكل بولس، ووالده الدكتور مسعد بولس الذي اختاره ترامب مستشارا للشؤون العربية والشرق الأوسطية. وبرز مسعد بولس، خلال حملة ترامب الانتخابية بدوره في حشد أصوات الناخبين المسلمين والعرب الأمريكيين، الذين أعرب كثير منهم عن استيائهم من سياسات الإدارة السابقة تجاه غزة.

السفير الأمريكي لدى لبنان الجديد ميشال عيسى، يأتي خلفا للسفيرة ليزا أ. جونسون، وهي عضو رفيع في السلك الدبلوماسي الأمريكي برتبة وزير مستشار، وافق الكونغرس على تعيينها كسفيرة لدى الجمهورية اللبنانية في كانون الأول 2023. (روسيا اليوم)

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