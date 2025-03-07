إشكال عائلي في أبي سمراء.. رجل يُعنف زوجته

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سادت منطقة طريق السكة البيضا - زيتون أبي سمراء في طرابلس مساء أمس الجمعة حالة من التوتر حيث سُمع صوت صراخ واستغاثة، ليتبين لاحقًا أنه ناجم عن إشكال عائلي بين رجل وزوجته.وبحسب شهود عيان تعرضت الزوجة للتعنيف بشكل وحشي حيث انهال عليها زوجها بالضرب المبرح.فيما لم تعرف تفاصيل إضافية حول حالة الزوجة.