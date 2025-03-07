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لبنان

فقدان الإتصال بسوري بعد توجهه إلى منطقة وادي خالد.. وأنباء عن تعرضه للخطف

Lebanon 24
07-03-2025 | 23:26
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شابا وهو سوري الجنسية قيل إنه تعرّض للخطف من قبل عصابة مجهولة، بعد توجهه إلى الداخل اللبناني في منطقة وادي خالد، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".
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وبحسب المعلومات المتداولة، فقد أفادت والدة المخطوف السوري في الفيديو المتداول أن ابنها اختفى وفقدت الاتصال به بعد دخوله منطقة وادي خالد، مشيرة إلى انه تم خطفه وان أحد الأشخاص تواصل مع العائلة وطلب فدية بقيمة 3 آلاف دولار لإعادته، وطلبت المساعدة لايجاده.

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