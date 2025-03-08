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لبنان

"حزب الله" لن يسكت و "التصعيد قريب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-03-2025 | 01:15
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قالت مصادر مطلعة "إن "حزب الله" لن يسكت طويلا على ما يحصل في الداخل اللبناني خصوصا لجهة المسار السياسي الذي تتخذه الحكومة للضغط عليه في قضايا كثيرة".
وبحسب المصادر" فإن الخط الاحمر الذي قد يفجر الموقف هو موضوع اعادة الاعمار، اذ ان الحزب قد يذهب مباشرة نحو التصعيد اذا استمرت محاولات منع اعادة الاعمار".
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وتعتقد المصادر"ان الحكومة ستكون حكومة اشتباك سياسي وليست حكومة توافق واتفاق وتعاون وهذا قد ينعكس على الشارع الذي اعطى الحزب مثالا عنه خلال تشييع السيد حسن نصرالله".

ولفتت المصادر" الى ان المعلومات التي تسرب يوميا عن نهاية عصر "الثنائي الشيعي" في الدولة وحرمانه من التعيينات على الصعد العسكرية والمالية والقضائية والإدارية، تقلق فعليا القيادات الشيعية، ويتم الرد عليها بالتمسك في اختيار الاسماء في التعيينات وتحديد المعايير ".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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