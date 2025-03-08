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لبنان

"النائب" مستاء من الوزير: مستشاره "ملزّق"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-03-2025 | 01:45
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أبلغ نائب متني قيادة حزبه أنه مستاء من طريقة تعاطي أحد الوزراء الذي من المفترض أن يكون سلسا في التعاطي.
واشار النائب الى انه زار الوزير مع موظفين كان سلفه قد أوقفهم عن العمل لكي يشرحوا مشكلتهم ، إلا أنهم لم يستطيعوا الكلام بسبب حضور مستشار جديد في الوزارة، ولا يُفترض أن يتم مناقشة الموضوع أمامه ، فإنتهى الإجتماع الذي دام حوالى الساعة وغادر النائب ومن معه ولم يتم البحث في موضوع الزيارة، مما أثار حفيظة النائب وأبلغ مرجعيته بما حصل .
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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