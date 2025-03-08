الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في القليعة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 8/ 3/ 2025، ما بين الساعة 8,00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليعة - مرجعيون".





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