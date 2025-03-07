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لبنان

توترات سوريا.. كيف ستنعكس على لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-03-2025 | 03:45
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تسودُ مخاوف عديدة من إمكانية ارتداد التوترات الحاصلة داخل سوريا على الداخل اللبناني وذلك من خلال حصول موجة هروبٍ جديدة لعناصر وفلول نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد إثر تعرضهم لملاحقاتٍ من قبل الإدارة السورية الجديدة.
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ويُبدي مرجعٌ عسكريّ لبنانيّ مخاوفه من تأزُّم الوضع السوري أكثر من السابق لاسيما أنَّ الأمور ما زالت غير مضبوطة أمنياً بشكلٍ كامل، معتبراً أنَّ ما يجري في سوريا وتحديداً في مناطق الساحل السوري يؤشر إلى وجود جهاتٍ تحرّك الوضع الأمني هناك.
 
وذكر المصدر أنَّ الأسس التي يجب على لبنان اعتمادها ترتبطُ في محاولة ضبط الحدود قدر الإمكان وذلك من خلال استخدام كافة الوسائل العسكريّة وذلك بالتنسيق مع الإدارة السورية الجديدة، وإلا فإن التوترات ستعود مُجدداً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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