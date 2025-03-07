هذا ما يشهدهُ وسط بيروت

تبين أن مؤسسات اقتصادية وتجارية جديدة بدأت بالعودة إلى وسط بيروت لافتتاح متاجر هناك وذلك بعدما نقلت مراكز نشاطها من مناطق أخرى ضمن العاصمة لإنعاش قلب المدينة.

اللافت أن عمليات الانتقال هذه حصلت خلال الآونة الأخيرة وتحديداً خلال فترة التوتر التي شهدها لبنان إثر الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ما يشير إلى أنَّ المساعي لتحريك الأوضاع الإقتصادية ظلت مستمرة ولم تتوقف.