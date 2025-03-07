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لبنان

هذا ما يشهدهُ وسط بيروت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-03-2025 | 04:15
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تبين أن مؤسسات اقتصادية وتجارية جديدة بدأت بالعودة إلى وسط بيروت لافتتاح متاجر هناك وذلك بعدما نقلت مراكز نشاطها من مناطق أخرى ضمن العاصمة لإنعاش قلب المدينة.
 
اللافت أن عمليات الانتقال هذه حصلت خلال الآونة الأخيرة وتحديداً خلال فترة التوتر التي شهدها لبنان إثر الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ما يشير إلى أنَّ المساعي لتحريك الأوضاع الإقتصادية ظلت مستمرة ولم تتوقف.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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