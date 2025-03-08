في عجلتون.. مُطاردة تؤدي لاستشهاد عنصر من شعبة المعلومات وفرض طوق أمني في المنطقة

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شهدت منطقة عجلتون صباح اليوم السبت عملية مطاردة لسيارة مشبوهة من دون لوحات، كانت تقلّ مجموعة من المطلوبين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد تطوّرت المطاردة إلى تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد عنصر من شعبة المعلومات بعد إصابته، حيث تم نقله إلى مستشفى سان جورج، لكنه ما لبث ان فارق الحياة متأثرًا بجروحه.كما أسفرت المطاردة عن مقتل أحد أفراد العصابة، فيما تُركت السيارة المشبوهة متوقفة وسط الطريق.