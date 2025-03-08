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لبنان

تحليق مسيّرة فوق قرى قضاء النبطية

Lebanon 24
08-03-2025 | 03:07
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حلقت مسيرة اسرائيلية بشكل مركز ومتوسط فوق حـبوش_عربـصاليم، كـفرجوز_كـفررمان، جـبـل الريـحان مدينة النـبـطـيـة و الجوار.

 
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