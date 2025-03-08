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لبنان

في بنت جبيل .. حفل تقديم مجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم

Lebanon 24
08-03-2025 | 04:36
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أُقيم في ملعب بنت جبيل – الجنوب حفل تقديم مجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعدما أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد فوج التدخل الخامس ممثلًا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، وحضره عدد من الضباط وذوي المتخرجين.
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وألقى قائد الفوج العميد الركن محمد ضاهر كلمة في المناسبة جاء فيها: "إن مستقبل بلدنا يعتمد على المهمات المنوطة بكم في المستقبل القريب على مختلف الأراضي اللبنانية، بدءًا من تعزيز انتشار الجيش في الجنوب وضبط الحدود ومراقبتها ومكافحة الخلايا الإرهابية المتربصة شرًّا بلبنان، فنجاحكم في هذه المهمات يظهر مدى وفائكم لرسالة الجندية، ويؤكد ثقة اللبنانيين بكم كملاذ آمن لهم في الأزمات".
في ختام الحفل تم عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.
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