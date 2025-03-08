19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلوم : أجمل معايدة للمرأة رفع الظلم عن المواطن
Lebanon 24
08-03-2025
|
04:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في المؤتمر الذي رعاه، لمناسبة يوم المرأة في بلدة الزوق ، بحضور رئيس بلديتها االياس بعينو ، ونائب النقيب سلوم الدكتور عبدالرحمن مرقباوي ، وأعضاء مجالس النقابة وحشد من الصيادلة والاختصاصيين، أنّ أجمل ما نقدّمه للمرأة في عيدها هو رفع الظلم عن كل مواطن لبناني ، واعطائه حقّه بالحياة الكريمة على كامل الاصعدة دون منّة من أحد، سيّما في القطاع الصحي والدوائي عن طريق تامين الدواء الجيّد والتصدّي لكل أشكال المخالفات.
Advertisement
كما نوّه النقيب سلّوم بما قامت به بلديّة الزوق من انجازات ، وابتكار وتمايز ، وصناعة الدور على غرار ما فعلته نقابة الصيادلة ، و هذا النموذج يدفع الى الاسراع في إقرار اللامركزيّة الموسّعة ما ينعكس ايجاباً على حياة كل اللبنانيين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد غارات الجنوب.. "خبر مفبرك" يثير بلبلة وهذه حقيقته
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. "خبر مفبرك" يثير بلبلة وهذه حقيقته
15:30 | 2025-03-07
07/03/2025 03:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تكتشف هوية والدتها الحقيقية.. شاهدوا اللحظة الصعبة بالفيديو
Lebanon 24
ماغي بو غصن تكتشف هوية والدتها الحقيقية.. شاهدوا اللحظة الصعبة بالفيديو
10:46 | 2025-03-07
07/03/2025 10:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
من أصل لبناني.. ترامب يُعين مايكل عيسى سفيرا أميركيا جديدا في بيروت
Lebanon 24
من أصل لبناني.. ترامب يُعين مايكل عيسى سفيرا أميركيا جديدا في بيروت
23:12 | 2025-03-07
07/03/2025 11:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن قصف جنوب لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن قصف جنوب لبنان.. هذا ما جاء فيه
14:54 | 2025-03-07
07/03/2025 02:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخطر أزمة" أمام "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث عنها
Lebanon 24
"أخطر أزمة" أمام "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث عنها
15:30 | 2025-03-07
07/03/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:09 | 2025-03-08
وئام وهاب يهاجم الشرع: "ارتد لأصله"
05:53 | 2025-03-08
دريان اطلع من بخاري على مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة: لبنان بدأ الخطوة الأولى نحو الإصلاح
05:23 | 2025-03-08
حادثة إنتحار جديدة... أطلق النار على رأسه داخل محله
05:01 | 2025-03-08
عبدالله: إسرائيل تمارس الارهاب في لبنان
05:00 | 2025-03-08
على أوتوستراد طبرجا.. سيارة صدمت رجلاً وقتلته وهويّته مجهولة
05:00 | 2025-03-08
"التيار" يعيد ترتيب اولوياته.. الانتخابات اولا
فيديو
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
03:03 | 2025-03-08
08/03/2025 13:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة
Lebanon 24
ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة
03:00 | 2025-03-08
08/03/2025 13:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض للضرب مع باسل خياط بسبب زميل من الوسط الفني.. معتصم النهار يُفجر مفاجأة وهذا ما قاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض للضرب مع باسل خياط بسبب زميل من الوسط الفني.. معتصم النهار يُفجر مفاجأة وهذا ما قاله عن زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-03-08
08/03/2025 13:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24