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لبنان

سلوم : أجمل معايدة للمرأة رفع الظلم عن المواطن

Lebanon 24
08-03-2025 | 04:41
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اعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في المؤتمر الذي رعاه، لمناسبة يوم المرأة في بلدة الزوق ، بحضور رئيس بلديتها االياس بعينو ، ونائب النقيب سلوم الدكتور  عبدالرحمن مرقباوي ، وأعضاء مجالس النقابة وحشد  من الصيادلة والاختصاصيين، أنّ أجمل ما نقدّمه للمرأة في عيدها هو رفع الظلم عن كل مواطن لبناني ، واعطائه حقّه بالحياة الكريمة على كامل الاصعدة دون منّة من أحد،  سيّما  في القطاع الصحي والدوائي عن طريق تامين الدواء الجيّد والتصدّي لكل أشكال المخالفات.
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كما نوّه النقيب سلّوم بما قامت به بلديّة الزوق من انجازات ،  وابتكار وتمايز ، وصناعة الدور على غرار ما فعلته  نقابة الصيادلة ، و هذا النموذج يدفع الى الاسراع في إقرار اللامركزيّة الموسّعة ما ينعكس ايجاباً على حياة كل اللبنانيين.
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