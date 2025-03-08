سلوم : أجمل معايدة للمرأة رفع الظلم عن المواطن

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اعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في المؤتمر الذي رعاه، لمناسبة يوم المرأة في بلدة الزوق ، بحضور رئيس بلديتها االياس بعينو ، ونائب النقيب سلوم الدكتور عبدالرحمن مرقباوي ، وأعضاء مجالس النقابة وحشد من الصيادلة والاختصاصيين، أنّ أجمل ما نقدّمه للمرأة في عيدها هو رفع الظلم عن كل مواطن لبناني ، واعطائه حقّه بالحياة الكريمة على كامل الاصعدة دون منّة من أحد، سيّما في القطاع الصحي والدوائي عن طريق تامين الدواء الجيّد والتصدّي لكل أشكال المخالفات.كما نوّه النقيب سلّوم بما قامت به بلديّة الزوق من انجازات ، وابتكار وتمايز ، وصناعة الدور على غرار ما فعلته نقابة الصيادلة ، و هذا النموذج يدفع الى الاسراع في إقرار اللامركزيّة الموسّعة ما ينعكس ايجاباً على حياة كل اللبنانيين.