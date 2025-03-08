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لبنان
حادثة إنتحار جديدة... أطلق النار على رأسه داخل محله
Lebanon 24
08-03-2025
|
05:23
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أقدم المدعو م.ح على إنهاء حياته، بعدما أطلق النار على رأسه داخل محله في منطقة باب الرمل - طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
ولا تزال الأسباب التي دفعت م.ح إلى الانتحار مجهولة حتى اللحظة.
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