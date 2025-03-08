حادثة إنتحار جديدة... أطلق النار على رأسه داخل محله

أقدم المدعو م.ح على إنهاء حياته، بعدما أطلق النار على رأسه داخل محله في منطقة باب الرمل - طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



ولا تزال الأسباب التي دفعت م.ح إلى الانتحار مجهولة حتى اللحظة.