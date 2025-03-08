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لبنان

قوى الأمن تنعى الشهيد المؤهّل شربل رشيد عقل

Lebanon 24
08-03-2025 | 07:08
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صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلـــــــــــــــي:
تنعي المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي المعاون أوّل شربل عقل الذي استشهد فجر تاريخ 8-3-2025 في محلّة عجلتون، نتيجة تبادل إطلاق نار مع عصابة سرقة مسلّحة، بحيث أسفر عنها مقتل (ز. ز. مواليد 1998، سوري) وهو أحد أفراد العصابة.
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نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:
- الرتبة والاسم والشّهرة: المعاون الأوّل شربل رشيد عقل.
- تاريخ الولادة ومكانها: 26- 11- 1990 الشيّاح. 
- الوضع العائلي: متأهّل.
- عدد الأولاد: /2/
- دخل السلك بتاريخ 1-6-2011، ورُقِّيَ إلى رتبة رقيب بتاريخ 6-10-2011 وإلى رتبة رقيب أوّل بتاريخ 1-3-2014، ثمّ إلى رتبة معاون بتاريخ 10-11-2018، ثمّ إلى رتبة معاون أوّل بتاريخ 15-8-2021.
- رُقِّيَ بعد الاستشهاد إلى رتبة مؤهّل.
- خدم في شعبة المعلومات.
حائز:
- تهنئة خطّيّة صادرة عن وزير الداخلية والبلديات.
- تنويهًا خطّيًّا مع مكافأة مالية عدد /4/ صادرة عن المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي.
- تنويهًا صادرًا عن المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي.
- تنويهًا صادرًا عن قائد معهد قوى الأمن الداخلي.
- مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى، ميدالية الأمن الداخلي، ميدالية الجدارة، الميدالية العسكرية، وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة.
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