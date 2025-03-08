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لبنان

بالصور... إستهداف سيارة في جنوب لبنان

Lebanon 24
08-03-2025 | 07:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة عند أطراف الجميجمة - الصوانة.
 
 
وبحسب المعلومات، استشهد مواطن، بينما أُصيب آخر بجروحٍ خطيرة.
 
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