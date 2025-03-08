بالصور... إستهداف سيارة في جنوب لبنان

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة عند أطراف الجميجمة - الصوانة.

وبحسب المعلومات، استشهد مواطن، بينما أُصيب آخر بجروحٍ خطيرة.