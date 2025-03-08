Advertisement

لبنان

فضل الله: نشعر بالخجل امام تضحيات الام اللبنانية في مواجهة العدوان

Lebanon 24
08-03-2025 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1330701-638770402265862149.png
Doc-P-1330701-638770402265862149.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر العلامة السيد علي فضل الله بيانا هنأ فيه المرأة اللبنانية في يومها العالمي، متوجها ب"التقدير إلى كل امرأة امتلكت الوعي والمعرفة وكانت شريكة للرجل في بناء الحياة على المستوى الثقافي والتربوي والاجتماعي والسياسي إضافة إلى دورها الأساس في بناء جيل واع يرفض الظلم والاحتلال".
Advertisement

أضاف: "ندعو في هذه المناسبة إلى تعزيز حضورها ودورها وحمايتها من خلال التشريعات القانونية والعملية حتى تتمكن من أداء دورها الرسالي وعدم جعلها أسيرة الاهتمام بشكلها وجمالها الخارجي".

وقال: "ينبغي أن نشعر جميعا بالخجل أمام أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا في العالم العربي والإسلامي بعامة وفي لبنان على وجه الخصوص، في الجهد الكبير الذي تحملته المرأة اللبنانية طوال العقود الماضية وصولا إلى هذه الأيام في مواجهة العدوان الصهيوني وتقديمها التضحيات الجسام من اجل عزة هذا الوطن وسيادته".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2025-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-03-08
09:28 | 2025-03-08
08:57 | 2025-03-08
08:36 | 2025-03-08
08:29 | 2025-03-08
08:18 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24