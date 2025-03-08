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لبنان

توقيف مطلوب لتشكيله إحدى أخطر العصابات.. وهذا ما كان يقوم به

Lebanon 24
08-03-2025 | 07:17
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة رياق – البقاع المواطن (م.ا.) المطلوب لتشكيله إحدى أخطر عصابات تصنيع حبوب الكبتاغون وتهريبها إلى الخارج، وتورطه في تزوير مستندات رسمية، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.
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كما دهمت دورية أخرى في منطقة المرح – الهرمل منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (ع.ع.) والسوريين (ب.م.) و(م.ص.) و(ا.ص.) لإقدامهم على تصنيع المخدرات وترويجها لصالح أحد المطلوبين، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف والكوكايين والمواد المخدرة، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.
سُلمت المضبوطات بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
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