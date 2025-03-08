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لبنان

الإشتباه بأشخاص داخل سيارة في الكورة... إليكم ما جرى

Lebanon 24
08-03-2025 | 07:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد متابعة دقيقة لتحركات مجموعة من الشبان يُشتبه بتوزيعهم المخدرات في منطقة الكورة، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال من رصدهم على متن سيارة في بلدة بشمزين.
 
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وبعد ملاحقة استمرت حتى طريق عابا، تم توقيفهم وضبط السيارة.
 
 
 
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