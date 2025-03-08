الإشتباه بأشخاص داخل سيارة في الكورة... إليكم ما جرى

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد متابعة دقيقة لتحركات مجموعة من الشبان يُشتبه بتوزيعهم المخدرات في منطقة الكورة، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال من رصدهم على متن سيارة في بلدة بشمزين.

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وبعد ملاحقة استمرت حتى طريق عابا، تم توقيفهم وضبط السيارة.