Advertisement

لبنان

هكذا علّق العدوّ الإسرائيليّ على استهداف السيارة قبل قليل في جنوب لبنان

Lebanon 24
08-03-2025 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1330710-638770411998744058.jpg
Doc-P-1330710-638770411998744058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" أن "سلاح الجو هاجم أحد عناصر حزب الله بينما كان يشارك في ترميم البنية التحتية للحزب جنوبي لبنان". 
 
وأضاف: "سنواصل العمل لإزالة التهديدات ومنع أي محاولة لإعمار وتموضع حزب الله". 
 
وكانت مندوبة "لبنان 24" أفادت أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة عند أطراف الجميجمة - الصوانة. وبحسب المعلومات، استشهد مواطن، بينما أُصيب آخر بجروحٍ خطيرة.
 
 
Advertisement

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2025-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-03-08
09:28 | 2025-03-08
08:57 | 2025-03-08
08:36 | 2025-03-08
08:29 | 2025-03-08
08:18 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24