هكذا علّق العدوّ الإسرائيليّ على استهداف السيارة قبل قليل في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" أن "سلاح الجو هاجم أحد عناصر حزب الله بينما كان يشارك في ترميم البنية التحتية للحزب جنوبي لبنان".

وأضاف: "سنواصل العمل لإزالة التهديدات ومنع أي محاولة لإعمار وتموضع حزب الله".



وكانت مندوبة "لبنان 24" أفادت أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة عند أطراف الجميجمة - الصوانة. وبحسب المعلومات، استشهد مواطن، بينما أُصيب آخر بجروحٍ خطيرة.