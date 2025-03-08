عون للمغتربين: لا تهملوا تسجيل اولادكم في السجلات اللبنانية

وجه الرئيس العماد ميشال عون كلمة الى المنتشرين في يوم المغترب اللبناني، قال فيها: لا تهملوا تسجيل اولادكم في السجلات اللبنانية. اولادكم لبنانيون فلا تحرموهم من انتمائهم.جميعكم تحملون جنسية ثانية التي اذكركم انها تعد بمثابة جواز سفر لا اكثر بينما الجنسية اللبنانية هي هويتكم هي ارضكم هي اهلكم هي وطنكم.فاذا لم تشددوا على هذا الموضوع فلبنان يخسر شعبه ، الامر الذي يسبب بهجر الارض وهدفنا ان نعزز وجود اللبنانيين في ارضهم".

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