Advertisement

لبنان

عون للمغتربين: لا تهملوا تسجيل اولادكم في السجلات اللبنانية

Lebanon 24
08-03-2025 | 08:07
A-
A+
Doc-P-1330726-638770433455523801.jpeg
Doc-P-1330726-638770433455523801.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه الرئيس العماد ميشال عون كلمة الى المنتشرين في يوم المغترب اللبناني، قال فيها: لا تهملوا تسجيل اولادكم في السجلات اللبنانية. اولادكم لبنانيون فلا تحرموهم من انتمائهم.جميعكم تحملون جنسية ثانية التي اذكركم انها  تعد بمثابة جواز سفر لا اكثر بينما الجنسية اللبنانية هي هويتكم هي ارضكم هي اهلكم هي وطنكم.فاذا لم تشددوا على هذا الموضوع فلبنان يخسر شعبه ، الامر الذي يسبب بهجر الارض وهدفنا ان نعزز وجود اللبنانيين في ارضهم".
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2025-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-03-08
09:28 | 2025-03-08
09:16 | 2025-03-08
08:57 | 2025-03-08
08:36 | 2025-03-08
08:29 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24