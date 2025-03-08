السفارة الفرنسية للفتيات والنساء اللبنانيات: لبناء مجتمع متساوٍ تَنَلْنَ فيه حقوقكنّ كاملة

كتبت السفارة الفرنسية عبر منصة "اكس":



"في يوم المرأة العالمي، تعيد فرنسا التأكيد على التزامها إلى جانب الفتيات والنساء اللبنانيات. أنتنّ الجهات الفاعلة الأساسيّة لصناعة المستقبل الذي يطمح إليه جميع اللبنانيين ولبناء مجتمع متساوٍ تَنَلْنَ فيه حقوقكنّ كاملة".

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