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لبنان

هذه هويّة المُستهدف في "غارة خربة سلم"

Lebanon 24
08-03-2025 | 09:43
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علم "لبنان 24" أنّ المُستهدف في خربة سلم هو علي حسن شهلا الملقب بـ"أبا ذر".
 
 
وقد استشهد شهلا بعدما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارته بعد ظهر اليوم، بينما أُصيب شخصٌ آخر بجروحٍ.
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