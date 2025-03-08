هذه هويّة المُستهدف في "غارة خربة سلم"

علم "لبنان 24" أنّ المُستهدف في خربة سلم هو علي حسن شهلا الملقب بـ"أبا ذر".

وقد استشهد شهلا بعدما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارته بعد ظهر اليوم، بينما أُصيب شخصٌ آخر بجروحٍ.