انتخب كابي فرج رئيسا لنقابة مزارعي البطاطا في البقاع على اثر الانتخابات التي جرت في فندق "ديلورا" في شتورا باشراف وحضور ممثل وزارة العمل خضر رفاعي .
اتى الانتخاب بالتزكية بعد التوافق الذي جرى بين الاعضاء الاثني عشر للمجلس التنفيذي ومباركة الرئيس السابق جورج الصقر الذي تمنى "التوفيق" للجميع .
وتوزعت المهام الادارية الباقية على الشكل التالي:
- عمر حاطوم نائبا للرئيس
- هاني محسن جعفر امينا للسر
- امين محمد عبد الهادي مساعد امين السر
- محمد فواز الترشيشي امينا للصندوق
- علي عادل الموسوي مسؤولا للاعلام
- دانيال جريس سقلاوي مسؤولا للثقافة والارشاد
- جورج يوسف الصقر مسؤولا للعمل التعاوني
- ايلي فارس وهبي مسؤولا للعلاقات العامة
- حسين قاسم علوان مفتشا
- جورج خليل ابو رجيلي محاسبا
- سمير حسن صالح عضوا مستشارا.