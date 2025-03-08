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انتخب كابي فرج رئيسا لنقابة مزارعي البطاطا في البقاع على اثر الانتخابات التي جرت في فندق "ديلورا" في شتورا باشراف وحضور ممثل وزارة العمل خضر رفاعي .اتى الانتخاب بالتزكية بعد التوافق الذي جرى بين الاعضاء الاثني عشر للمجلس التنفيذي ومباركة الرئيس السابق جورج الصقر الذي تمنى "التوفيق" للجميع .وتوزعت المهام الادارية الباقية على الشكل التالي:- عمر حاطوم نائبا للرئيس- هاني محسن جعفر امينا للسر- امين محمد عبد الهادي مساعد امين السر- محمد فواز الترشيشي امينا للصندوق- علي عادل الموسوي مسؤولا للاعلام- دانيال جريس سقلاوي مسؤولا للثقافة والارشاد- جورج يوسف الصقر مسؤولا للعمل التعاوني- ايلي فارس وهبي مسؤولا للعلاقات العامة- حسين قاسم علوان مفتشا- جورج خليل ابو رجيلي محاسبا- سمير حسن صالح عضوا مستشارا.