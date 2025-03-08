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لبنان

كابي فرج رئيسا لنقابة مزارعي البطاطا في البقاع

Lebanon 24
08-03-2025 | 16:59
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انتخب كابي فرج رئيسا لنقابة مزارعي البطاطا في البقاع على اثر الانتخابات التي جرت في فندق "ديلورا" في شتورا باشراف وحضور ممثل وزارة العمل خضر رفاعي .

اتى الانتخاب بالتزكية بعد التوافق الذي جرى بين الاعضاء الاثني عشر للمجلس التنفيذي ومباركة الرئيس السابق جورج الصقر الذي تمنى "التوفيق" للجميع .
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 وتوزعت المهام الادارية الباقية على الشكل التالي: 

- عمر حاطوم نائبا للرئيس

- هاني محسن جعفر امينا للسر 

- امين محمد عبد الهادي مساعد امين السر 

- محمد فواز الترشيشي امينا للصندوق 

- علي عادل الموسوي مسؤولا للاعلام 

- دانيال جريس سقلاوي مسؤولا للثقافة والارشاد 

- جورج يوسف الصقر مسؤولا للعمل التعاوني 

- ايلي فارس وهبي مسؤولا للعلاقات العامة 

- حسين قاسم علوان مفتشا 

- جورج خليل ابو رجيلي محاسبا 

- سمير حسن صالح عضوا مستشارا.

لبنان

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