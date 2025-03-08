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لبنان

إشكال في باب الرمل

Lebanon 24
08-03-2025 | 10:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال عائليّ في منطقة باب الرمل - طرابلس.
وقد انتشرت القوى الأمنية في المنطقة، وعملت على السيطرة على الإشكال.
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إشكال

باب الرمل

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