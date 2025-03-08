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لبنان

إطلاق نار على عناصر من قوى الأمن... هذه تفاصيل ما حدث خلال عمليّة توقيف مطلوبين

Lebanon 24
08-03-2025 | 10:35
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام مروّجَين ببيع المخدّرات على متن درّاجة آلية في منطقة المريجة- بئر الضيعة.
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على الأثر، بوشرت الإجراءات الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه بهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات تمّ تحديد هويّتهما.

بتاريخ ٦- ٣ – ٢٠٢٥ وأثناء قيام قوّة من الفصيلة المذكورة، تؤازرها دورية من شعبة المعلومات، بتوقيفهما بالجرم المشهود، عمد أحدهما على إطلاق النار باتّجاه القوّة، ما اضطرّها إلى الردّ، بحيث أصيب جرّاءها مطلق النار، ويدعى:

 – غ. م. (مواليد عام ٢٠٠٥ لبناني) تمّ نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج، حالته مستقرّة.

كما تمّ توقيف شريكه، ويدعى:

ع. ز. (مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني)
بتفتيشهما، ضبط بحوزتهما المسدس المستعمل وقنبلة يدوية، إضافة إلى:

٢٣ مظروفًا من مادّة السيلفيا – ٨ مظاريف من مادّة الهيرويين- ٩ مظاريف من مادّة الماريجوانا – ١٣ طبّة بلاستيكية من مادّة باز الكوكايين – هاتف خليوي – مبلغ مالي قيمته ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ ل.ل.  و٢٩٦ دولارًا أميركيًّا.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات القطعة المعنيّة عملًا بإشارة القضاء المُختصّ.
 
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