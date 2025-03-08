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لبنان

الرئيس سليمان في يوم المرأة العالمي: رمزُ تجدّد الإنسانية من الأمومة إلى البنوّة

Lebanon 24
08-03-2025 | 10:50
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هنأ الرئيس العماد ميشال سليمان، في تصريح، المرأة بيومها العالمي وقال: "رمزُ تجدّد الإنسانية من الأمومة إلى البنوّة، تُبشِّرُ في يومها العالمي لعودة الربيع إلى الأرض، فلها المعايدة الكبرى، علّنا هذا العام نُحيي عودة أمالها وأحلامها بوطنٍ ينعم بالسلام وينتعش بشبابه يعملون فيه وله لإنهاضه بمواكبة دعوات الفاضلات من أمهّات وشقيقات وبنات وبصلواتهنَّ وتحت نظاراتهنَّ. أحلامُ امرأةٍ كانت قد أجهضتها الأطماع والحروب وحال بينها وبين التحقيق سوء الإدارة، علّنا نعود بدءًا من يومنا هذا إلى أحلامها بمستقبل أولادها التي أفنت جسدها لتربيتهم وإلى أمالها بنجاح أشقّائها التي واكبتهم وأمنيّاتها بسلامة وراحة والديها".
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وختم سليمان: "في هذه المناسبة العالمية ندعو أن يتحقّق ما تصبو إليه كلّ امرأة شريفة ونخشى أنّ يُحبط هذه الأحلام تكرار الاعتداءات الاسرائيلية وأن تحول عودة هذه الاعتداءات إلى يوميّاتنا دون أحلام العودة إلى دفءِ البيت وأريج البساتين".
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