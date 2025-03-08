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لبنان

قبل الانتخابات البلدية.. خطوة من 3 أحزاب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-03-2025 | 14:02
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بدأت أحزاب عديدة لاسيما الحزب "التقدّمي الإشتراكي" و "تيار المستقبل" و"الجماعة الإسلامية"، بالتحضير للانتخابات البلديّة والاختيارية على قاعدة أنها ستحصلُ خلال أشهر وسط تلميحات تفيدُ بأنَّ التأجيل سيحصل لتجري الإنتخابات في أيلول المُقبل.
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وتبين أن تلك الأحزاب تعمل حالياً على تحضير المعدات اللوجستية والتقنية والمعلوماتيّة في المناطق التي تتواجد فيها، لكن هذا الأمر لم يترافق بعد مع "حملة إعلامية" أو "إعلانية".
 
في السّياق أيضاً، تتحضّر الأحزاب المختلفة لتكثيف المؤتمرات الهادفة لإطلاع الماكينات الإنتخابية على الآليات المُختلفة المرتبطة بالإقتراع وفرز الأصوات واحتساب النتائج، على اعتبار أنَّ الانتخابات البلدية الحالية تُجرى لأول مرة على أساس القانون الجديد الذي أقرّ عام 2017.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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