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لبنان

إختلاس أموال.. قرار قضائي بـ"ملاحقة رئيس بلدية"!

Lebanon 24
08-03-2025 | 14:34
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علم "لبنان24" أنّ قراراً قضائياً صدر مؤخراً يقضي بملاحقة رئيس بلدية بوارج محمد البسط ونائبه السابق حسين جابر وبعض أعضاء البلدية والعاملين فيها بجرائم مالية مختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن البسط وجابر حضرا أمام قاضي التحقيق في زحلة القاضي محمد سلام في جلسة 27/2/2025 بناءً على ادعاء النيابة العامة المالية في بيروت وادعاء النيابة العامة الاستئنافية في زحلة بجرائم التزوير واستعمال المزور والاختلاس والإهمال وإساءة الأمانة وهدر المال العام.
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