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وأشارت المصادر إلى أن البسط وجابر حضرا أمام قاضي التحقيق في زحلة القاضي محمد سلام في جلسة 27/2/2025 بناءً على ادعاء النيابة العامة المالية في بيروت وادعاء النيابة العامة الاستئنافية في زحلة بجرائم التزوير واستعمال المزور والاختلاس والإهمال وإساءة الأمانة وهدر المال العام.