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لبنان

الحريري: من حق المرأة اللبنانية أن تكون في مقدمة الاهتمامات

Lebanon 24
08-03-2025 | 15:03
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قالت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري إن "من حق المرأة اللبنانية في اليوم العالمي للمرأة أن تكون في مقدمة الاهتمامات الرسمية والأهلية والإعلامية".
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وذكرت أن "تكريم المرأة اللبنانية حدث وطني جامع في صلب أولويات عملية إعادة البناء والنهوض الوطني"، وأضافت: "نساء لبنان ليسوا فئة هامشية.. المرأة اللبنانية مواطنة شريكة في المسؤولية والإنتاج في الحقل والمعمل والخدمات والتعليم والمؤسسات العامة الإدارية والعسكرية والامنية والدبلوماسية والقطاع الخاص، ورائدة في كلّ مجال واختصاص وشريكة في التضحية والإنجاز، وتجرعت المرارة الوطنية مع كل أبناء لبنان الأحباء والأعزاء".
 
أضافت: "المرأة اللبنانية هي الأم والأخت والزميلة في البرلمان والحكومة، وإنني أثني على كلمة دولة الرئيس نواف سلام في يوم المرأة العالمي، وأحيي كلّ وسائل الإعلام والجمعيات التي بادرت إلى إحياء يوم المرأة العالمي في لبنان".
 
 
 
 
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