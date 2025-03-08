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لبنان

إشتباكات عنيفة في عكار.. فيديو يرصد المشهد

Lebanon 24
08-03-2025 | 15:06
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وقع، مساء اليوم السبت، إشكال مسلح عند مفرق وادي الجاموس في محافظة عكار، وذلك بين أفراد من آل كسار من جهة وآل عكاري من جهة أخرى.
 
وتخلل الإشكال إطلاق نار كثيف من أسلحة حربية، ما أدى إلى أضرار مادية فادحة في الممتلكات.
وقالت المعلومات الأولية إنّ سبب الإشكال يعود إلى خلاف على وضع كشك لبيع القهوة، وهو ليس الإشكال الأول الذي يقع على خلفية الموضوع نفسه في المنطقة.
وعلى الفور، توجهت قوة من الجيش إلى المكان، حيث عملت على تطويق الإشكال ومنع تفاقم الأوضاع، فيما تستمر التحقيقات لتعقب مطلقي النار واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
يُذكر أن المنطقة شهدت في السابق إشكالات مشابهة نتيجة خلافات فردية تطورت إلى إطلاق نار عشوائي، ما يزيد من حالة التوتر الأمني في بعض مناطق الشمال.
 
 
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