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لبنان

هذا ما يُحضر له نواب "التغيير"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-03-2025 | 15:39
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بدأ نواب من التغييرين لاسيما في الشوف - عاليه وبيروت، تفعيل أنشطتهم الإجتماعية في الوقت الحالي من خلال حضور مناسبات مختلفة كانوا يغيبون عنها طيلة المرحلة الماضية فضلاً عن إقامة لقاءات جامعة وتفعيل بعض الأعمال الاجتماعيّة.
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وتبين أنّ هؤلاء النواب يسعون لإعادة البروز بين الناس، فيما هناك مساعٍ لاحقة لإقامة لقاءات تكون على مستوى مناطقيّ ويرتبط بالتحضير للانتخابات النيابية المُقررة عام 2026.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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