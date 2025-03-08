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لبنان

انتشار للجيش ومداهمات.. ماذا يجري في طرابلس؟

Lebanon 24
08-03-2025 | 15:48
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نفّذت دورية من الجيش بمساندة عناصر من مديرية المخابرات، عملية دهم لعددٍ من الشقق السكنية في محلة شارع العطور ومحيط ملعب البخاري في منطقة أبي سمراء - طرابلس.
 
وذكرت المعلومات أنَّ "هذه المداهمات جاءت في إطار البحث عن مطلوبين للقضاء في قضايا مختلفة".
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