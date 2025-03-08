انتشار للجيش ومداهمات.. ماذا يجري في طرابلس؟

نفّذت دورية من الجيش بمساندة عناصر من مديرية المخابرات، عملية دهم لعددٍ من الشقق السكنية في محلة شارع العطور ومحيط ملعب البخاري في منطقة أبي سمراء - طرابلس.

وذكرت المعلومات أنَّ "هذه المداهمات جاءت في إطار البحث عن مطلوبين للقضاء في قضايا مختلفة".