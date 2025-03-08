عاجل من الجنوب.. قصف إسرائيليّ يطال كفركلا!

ألقت طائرة مُسيَّرة إسرائيلية، مساء السبت، عدداً من القنابل في أحياء بلدة كفركلا وذلك تزامناً مع عملية تمشيط مكثفٍ في نفذه العدو الإسرائيلي في مُحيط تلة الحمامص المُحتلّة.

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كذلك، أفادت المعلومات بأنَّ العدو استهدف أطراف كفركلا بقذيفة مدفعيَّة.