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لبنان

عاجل من الجنوب.. قصف إسرائيليّ يطال كفركلا!

Lebanon 24
08-03-2025 | 15:56
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ألقت طائرة مُسيَّرة إسرائيلية، مساء السبت، عدداً من القنابل في أحياء بلدة كفركلا وذلك تزامناً مع عملية تمشيط مكثفٍ في نفذه العدو الإسرائيلي في مُحيط تلة الحمامص المُحتلّة.
 
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كذلك، أفادت المعلومات بأنَّ العدو استهدف أطراف كفركلا بقذيفة مدفعيَّة.
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لبنان

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