في لبنان.. هذا ما فعله "صرافو الدولار"

قام صرّافون مؤخراً في سوق الدولار بطلب مبالغ جديدة من الليرة اللبنانية بعدما لمسوا "شُحاً" على صعيدها وسط سيطرة كتلة نقدية كبيرة من الدولار على السوق.

وتبين أن الصرافين طلبوا تلك المبالغ بغية تغطية عمليات الصرافة إذ تعذر على بعضهم تنفيذ "الكبيرة منها" بسبب عدم توافر مبالغ طائلة من الليرة بحوزتهم.