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لبنان

وزير الاتصالات للمرأة في يومها العالمي: كل عام وأنتِ القوة التي تبني المستقبل

Lebanon 24
08-03-2025 | 17:42
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كتب وزير الاتصالات شارل الحاج عبر منصة "اكس": "في يوم المرأة العالمي، نوجّه تحية فخر وتقدير للمرأة اللبنانية، رمز الصمود والإبداع. لقد أثبتت أنها قادرة على تحقيق الإنجازات رغم التحديات، فكانت قائدة، مبدعة، ومصدر إلهام. كل عام وأنتِ القوة التي تبني المستقبل، والأمل الذي لا ينكسر!".
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