تحقيق المرفأ دخل مرحلة حسّاسة

يستعد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بحسب صحيفة" الديار"، لاستدعاء سياسيين وقضاة وقادة أمنيين، الاسبوع المقبل، بعدما تمكن من انجاز تقدم كبير في التحقيقات، بعد حصوله على معلومات ووثائق جديدة، قدمها عدد من الذين استمع اليهم خلال الاسابيع الماضية، بعدما ابدوا تعاونا مستجدا مع التحقيق، بما يخدم الملف، الذي بات يشكل دليلا على ان ثمة فعلا ما تبدّل في لبنان، لجهة انطلاق عجلة بناء مؤسسات فعلية ودولة فعلية لا يمكن في الواقع ان تقوم من دون القضاء بما أنه "أساس الملك".

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ووفقا للمتابعين، تتحدث اوساط قضائية عن "اجواء ايجابية" سيتّسم بها الملف في المرحلة المقبلة، في وقت لم يتخذ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار حتى الان أي قرار يشكّل منطلقا جديداً للتعاون بينه وبين البيطار، والذي سيؤدي الى إطلاق يد الاخير ويمهّد لحسم هذا الملف بقرار اتهامي.